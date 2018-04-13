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أهم التصريحات في 24 ساعة: الأجواء إلى التهدئة في سوريا

11:49 م الجمعة 13 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: الأجواء إلى التهدئة في سوريا

إعداد – محمد الصباغ:
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تمتلك أدلة على أن الهجوم الكيماوي على دوما كان مسرحية بتدبير بريطاني، فيما أشارت نيكي هالي مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن إلى أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية حوالي 50 مرة، وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الأجواء في سوريا تتجه إلى التهدئة.

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