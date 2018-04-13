مسئول روسي: طالبنا بريطانيا بتعاون شامل في قضية سكريبال

موسكو - (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو طالبت لندن عبر الأمانة الفنية لمنظمة الحظر الكيميائي بالتعاون الشامل في قضية الجاسوسي الروسي السابق المقيم في بريطانيا سيرجي سكريبال وأمهلتها 10 أيام للرد على الطلب .

وأضاف ريابكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن لندن مستمرة في نشر الأكاذيب نتيجة فقدانها للشعور بحدودها والمسؤولية أمام المجتمع الدولي.

واعتبر ريابكوف أن إصرار بريطانيا على اتهام روسيا بتسميم سكريبال، ولهجتها للخطاب السياسي ضد موسكو يدل على مدى عدم يقين لندن، فضلا عن أنه يمثل محاولة إسكات الأصوات الداعية إلى إجراء تحقيق نزيه في الواقعة.

كانت لندن قد اتهمت روسيا بالضلوع في تسميم الجاسوس السابق سكريبال وابنته، بينما رفضت موسكو هذه الاتهامات ووصفتها بالباطلة والاستفزازية.