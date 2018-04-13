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مصدر عسكري ينفي مغادرة سفن روسية لميناء طرطوس السوري

11:09 م الجمعة 13 أبريل 2018
مصدر عسكري ينفي مغادرة سفن روسية لميناء طرطوس السوري

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ)

نفى مصدر عسكري روسي مغادرة السفن والغواصات الروسية لميناء طرطوس السوري على خلفية ضربات أمريكية محتملة .

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن المصدر قوله اليوم /الجمعة/ إن التقارير التي تفيد بأن روسيا سحبت جميع سفنها الحربية من ميناء طرطوس خوفا من الضربات الأمريكية غير صحيحة بالمرة .

وأوضح المصدر أن القوات البحرية الروسية الموجودة في البحر المتوسط تستخدم مركز التموين والصيانة الروسي في ميناء طرطوس لتجديد الاحتياطات وإجراء أعمال صيانة صغيرة فقط وتدخل السفن الحربية الروسية بهذا الهدف ميناء طرطوس بانتظام، لكن بعد ذلك تعود إلى مناطقها في البحر لتنفيذ مهامها.

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