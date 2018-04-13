مصادر: اتصال هاتفي بين المبعوث الأممي إلى ليبيا وخليفة حفتر

القاهرة - (مصراوي):

ذكر موقع قناة "العربية"، نقلاً عن مصادر ليبية، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وكان الجيش الوطني الليبي نفى، على لسان المتحدث الإعلامي محمد غنيم، ما تردد حول وفاة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، فيما أكدت وكالة أنباء "رويترز" أن القائد العام للجيش الليبي يتلقى العلاج في باريس.

وفي مايو من العام 2014 أطلق المشير خليفة حفتر عملية الكرامة، وهي عملية عسكرية هدفت إلى تطهير ليبيا من الإرهاب والخارجين عن القانون، بحسب ما أعلن حينها.

وفي 2015 عينه مجلس النواب قائداً عاماً للجيش الليبي ليرقيه بعد ذلك في 2016 إلى رتبة مشير.