حرب كلامية على "تويتر" بين قطر والبحرين قبل القمة العربية

القاهرة - (مصراوي):

أعرب خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، عن استيائه من الحضور القطري في القمة العربية المقررة في السعودية، موضحًا أن مشاركتها لا تخدم مصالح الأمن القومي العربي.

وكتب الوزير البحريني على تويتر: "الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران وإساءاتهم المتواصلة إلى خادم الحرمين الشريفين تؤكد أن قطر لا مكان ولا دور لها في القمة وتمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي".

وفي تغريدة أخرى، قال: "الكل متفائل بالقمة العربية بالظهران ونتائجها المتوقعة لصالح الأمن القومي العربي. ولا يهاجمها إلا من باع نفسه للأعداء بثمنٍ بخسٍ جدًا جدًا".

من ناحية أخرى، علق مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي على "تغريدة الوزير البحريني"، زاعمًا أن اجتماع "دول المقاطعة" يعتبر دليلاً على إفشال القمة.

وقال الرميحي: "قطر لها تمثيل بواسطة السفير سيف البوعينين.. واجتماعكم الرباعي ضد قطر دليل على نيتكم افشال القمة".

وعقد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعًا تشاورياً على هامش الاجتماع الوزاري العربي في الرياض الخميس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم يعلن حتى الآن الجانب القطري رسمياً عن مستوى مشاركته في القمة، إلا أن مصدرًا دبلوماسياً ذكر في وقت سابق، لجريدة "الراي" الكويتية، أنه من المخطط أن يترأس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده إلى القمة العربية.

وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، يوم 23 يونيو عام 2017، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبًا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسمياً بعد، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمون" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.