"سي إن إن": وزير الدفاع الأمريكي حذر ترامب من عواقب التصعيد في سوريا

القاهرة - (مصراوى):

أكدت مصادر أمريكية مطلعة أن جنرالات "البنتاجون"، بينهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، حذروا الرئيس دونالد ترامب من توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصادر قولها إن القادة العسكريين ومستشاري الأمن القومي أبلغوا ترامب بأنه سيخاطر بتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا إذا استمر في الضغط من أجل توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وأضافت المصادر أن وزير الدفاع وأعضاء بفريق الأمن القومي حذروا ترامب، خلال اجتماع الخميس، من أن توجيه ضربة عسكرية لمواقع تابعة للنظام السوري قد يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في نزاع مباشر مع روسيا وإيران.