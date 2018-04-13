تحقيق إسرائيلي يكشف عن محاولة هجوم إيرانية بطائرة مسيرة

أسطنبول (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إن تحقيقًا إسرائيليًا خلص إلى أن طائرة مسيرة إيرانية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي في فبراير، "كانت مسلحة بمتفجرات وكانت مهمتها مهاجمة إسرائيل".

وقال الجيش على حسابه بموقع تويتر، إنه "باعتراض الطائرة الإيرانية بدون طيار، منعت المروحيات القتالية لسلاح الجو الإسرائيلي هجومًا إيرانيًا كان يؤمل حدوثه في إسرائيل".

وأسقطت اسرائيل الطائرة المسيرة الإيرانية، وعقب ذلك، تم إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16 من جانب الدفاعات الجوية السورية في غارة داخل سوريا، وواصلت إسرائيل غارات جوية إضافية فيما بعد في اليوم ذاته على أهداف سورية وإيرانية بسوريا.

وكان الحادث بداية لتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.