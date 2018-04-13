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مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون إلى سوريا

08:32 م الجمعة 13 أبريل 2018
مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون إلى سوريا


(بي بي سي):
وصل إلى سوريا فريق من المفتشين الدوليين للبحث عن أدلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على المدنيين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية التي كانت خاضعة للمعارضة المسلحة السورية.

وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن خبراءها سينتشرون في المنطقة السبت.

ونقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم حصلوا على عينات دم وبول لمصابين تكشف عن تعرضهم لغاز الكلور فضلا عن عامل أعصاب.

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