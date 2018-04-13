مندوب سوريا بمجلس الأمن: دول دائمة العضوية تجر العالم نحو هاوية الحرب

نيويورك - (أ ش أ)

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، اليوم/الجمعة/، إن "هناك ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تجر العالم بأسره نحو هاوية الحرب والعدوان وتسعى إلى تعطيل عمل المجلس في صون السلم والأمن الدوليين".

وأضاف الجعفري - خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا أودرتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الحشود العسكرية الغربية الضخمة في شرق المتوسط لا تستهدف الإرهابيين، بل الدولة السورية التي تحارب الإرهاب.

وأوضح المندوب السوري أن مجموعات الخوذ البيضاء الإرهابية هي من أعدت الشريط الزائف عن الهجوم الكيميائي المزعوم، مضيفًا : "لن نسمح لأحد أن يعتدي على سيادتنا ، ونعد بالدفاع عن النفس إذا تعرضنا للعدوان".