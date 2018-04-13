رئيس وزراء هولندا: لا نفكر في الاشتراك عسكريًا في سوريا

أمستردام - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تفكر في الاشتراك في عمل عسكري في سوريا.

وقال روته - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - إن بلاده تتفهم مسألة رد الفعل المحتمل لكن اشتراك هولندا في الوقت الحالي ليس مطروحًا على الطاولة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، في وقت سابق اليوم، إن موسكو لديها معلومات "لا يمكن دحضها" تؤكد أن ما حدث في مدينة "دوما" السورية دبرته أجهزة مخابرات أجنبية. وأدلى لافروف بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الهولندي ستيف بلوك.