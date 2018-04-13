"الجيش الوطني الليبي" ينفي أنباء وفاة المشير حفتر

القاهرة - (مصراوى):

نفى محمد غنيم، رئيس المكتب الإعلامي للجيش ليبيا الوطني ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أخبار حول وفاة المشير خليفة حفتر.

وأكد غنيم، أن القائد العام للجيش الليبي بصحة جيدة، ويمارس عمله الآن من مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة ببنغازي.

وكانت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، ذكرت إن المشير خليفة حفتر يتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد أنباء عن تدهور الحالة الصحية لقائد القوات المسلحة الليبية.

وكانت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"ريبوبليكا" الإيطالية نقلتا عن مصادر ليبية أن حفتر تعرض إلى جلطة دماغية، إلا أن مسؤولا ليبيا رفض التعليق على هذه التقارير لوكالة الأنباء الألمانية، ووصفها بأنها مجرد "تفاهة وتهريج تختلقه وتعيد نشره وسائل الاعلام الليبية المرئية والمقروءة الممولة قطريا وبأنها لا تستحق الالتفات لها من الأساس".