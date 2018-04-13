رويترز: حفتر يتلقى العلاج في مستشفى بفرنسا

(مصراوي)

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن المشير خليفة حفتر يتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد أنباء عن تدهور الحالة الصحية لقائد القوات المسلحة الليبية.

وأضافت الوكالة أن حفتر، 75 عامًا، هو الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا. ويقود المشير الجيش الوطني الليبي وينافس الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج.

ورفض المصدر الفرنسي التعليق لرويترز على الحالة الصحية لحفتر.

ويقضى حفتر الأيام الماضية في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس للعلاج من جلطة دماغية. وذكر مسئول بالقنصلية الليبية في فرنسا لقناة العربية السعودية أمس، إن حفتر في حالة حرجة جدًا ولم يخرج من مرحلة الخطورة.

وكانت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"ريبوبليكا" الإيطالية نقلتا عن مصادر ليبية أن حفتر تعرض إلى جلطة دماغية، إلا أن مسؤولا ليبيا رفض التعليق على هذه التقارير لوكالة الأنباء الألمانية، ووصفها بأنها مجرد "تفاهة وتهريج تختلقه وتعيد نشره وسائل الاعلام الليبية المرئية والمقروءة الممولة قطريا وبأنها لا تستحق الالتفات لها من الأساس".

كما نفي المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، الأربعاء، الأخبار المتداولة عن الوضع الصحي لحفتر.

وقال المسماري ": لا صحة للأخبار المتداولة حول الوضع الصحي لسيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. والمشير بحالة صحية ممتازة ويتابع المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار"، بحسب موقع اخبار ليبيا.