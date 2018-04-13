قائد بالجيش الإيراني: ترسانة الأسلحة لن تجلب الأمن للسعودية

(مصراوي)

قال مساعد قائد الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، إن بلاده جاهزة بشكل كامل لمواجهة التهديدات، ناصحًا "الأعداء" ألا يختبروا قوة طهران القتالية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف سياري، في كلمة ألقاها قبل بدء خطبة الجمعة في مدينة قم جنوبي طهران، أن "إيران اليوم صامدة في مواجهة التهديدات وسترد عليها"، متابعًا: "اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة للارتقاء بالقوة الردعية للبلاد ولا ينبغي لأحد أن يختبر قوتنا القتالية".

وأشار القائد العسكري إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية حققت الاكتفاء الذاتي في مجالات سد حاجتها في الأسلحة البرية والبحرية والجوية ولا تمد يدها إلى الآخرين، ولا تشعر بالهواجس من أحد في مجالات تصنيع معداتها وأسلحتها، ولن تكتفي بما حققته من إنجازات بل تواصل العمل في تحديث معداتها وأسلحتها".

واعتبر أنه "ما دامت إيران تسير على نهج مبادئ الثورة الإسلامية فإنها تواجه التهديدات، إذ إن الأعداء المستكبرين لا يريدون لأي شعب أن يتسم بالثورية والتحرر، حيث إنهم يريدون التصرف معنا كما هو الحال مع بعض بلدان الجوار".

من جانبه، قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن "بعض القادة في بلدان الجوار لا سيما المسؤولين السعوديين يتصورون أنهم إذا حولوا بلدهم إلى ترسانة للأسلحة فإنهم ينالون الأمن، إلا أن هذا مجرد وهم لا أساس له"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار إلى أن "الشعب الإيراني بات يمتلك اليوم قوات مسلحة تمتاز بخصائص لا نظير لها، أولها العقيدة الراسخة ثم قطع التبعية المطلقة، وكذلك الاعتماد على الطاقات الذاتية".