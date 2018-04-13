إصابة 29 في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله - أ ش أ:

أصيب 29 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق جراء استنشاق كميات كبيرة من الغاز السام، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة (البيرة) برام الله.

وقالت مصادر فلسطينية، في تصريح اليوم الجمعة، إن 5 شبان أصيبوا بالرصاص الحي و7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و17 بالاختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من المسعفين والمتطوعين بالضرب المبرح وبغاز الفلفل دون سبب سوى تقديم العلاج للمصابين.

وتم نقل المصابين من المواطنين والمسعفين للعلاج في مستشفى رام الله الحكومي.

واندلعت مواجهات عنيفة بعد قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة السلمية التي اتجهت نحو حاجز المحكمة شمالي (البيرة).

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام بكثافة نحو المشاركين، ورد الشبان بإلقاء الحجارة نحو الجنود.