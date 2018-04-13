بريطانيا تبدأ محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول مستقبها بعد "بريكست"

بروكسل (د ب أ)

تبدأ بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات حول علاقتهما المستقبلية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، حسبما أعلن الجانبان اليوم الجمعة.

ويتعين أن يتفق الطرفان على شكل العلاقة التجارية المستقبلية، حتى تشعر الشركات والعمال بالثقة، في ظل بقاء أقل من عام على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، على السعي إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة "متوازنة وطموحة وواسعة النطاق"، في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى "شراكة عميقة وشاملة".

لكن الجانبين يختلفان حول درجة الوصول إلى الأسواق التي ستكون لهم في المستقبل، بعد أن فسرت لندن نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 باعتباره تفويضًا لترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة.

وسيخوض الطرفان محادثات فنية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل حول القضايا العالقة التي تتعلق بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وسيبدأ المنسقون في مناقشة العلاقة المستقبلية يوم الأربعاء.

وسلطت المفاوضات - حتى الآن - تركيزها على قضايا الانفصال، مثل حقوق المواطنين بعد الخروج من التكتل الأوروبي والمسألة الشائكة حول الحدود البرية بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وقد اتفق الجانبان من حيث المبدأ على فترة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020 ، تستمر لندن خلالها في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.