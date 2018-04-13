بريطانيا من مجلس الأمن: النظام السوري خطر على المجتمع الدولي

(مصراوي)

أعلنت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، كارين بيرس، أن النظام السوري استخدم الكيماوي عدة مرات في سوريا، مضيفة أن النظام - وباحتمال كبير - هو المسؤول عن هجوم دوما الكيماوي، بحسب "سكاي نيوز".

وتابعت بيرس، في جلسة لمجلس الأمن اليوم الجمعة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الكيماوي وسنستمر بالتشاور مع حلفائنا للرد على استخدامه.

وأكدت المندوبة البريطانية، أنه لن يتم التضحية بالنظام الدولي من أجل سوريا، فالنظام السوري خطر على المجتمع الدولي.

وأضافت بيرس، أن جهود روسيا لم تكن لإحياء مسار جنيف، ولكنها كانت لدعم النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي.