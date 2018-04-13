أكثر من 700 مصابًا في جمعة "حرق العلم الإسرائيلي" بغزة

(مصراوي)

أصيب 701 مواطنًا بالرصاص وقنابل الغاز، في جمعة العودة الثالثة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، حسب وكالة معا الفلسطينية

وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز، صوب عشرات الالاف من الفلسطينيين الذين وصلوا للمشاركة في جمعة "رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي".

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، أن 701 مواطنًا اصيبوا بجراح مختلفة واستنشاق غاز، من بينهم 17 من الطواقم الطبية والإنسانية والصحفيين.

وأشعل المواطنون المئات من إطارات السيارات على طول الحدود، وانتزعوا جزءًا من السياج الأمني الذي وضعه جيش الاحتلال قبل أيام قليلة.

وأحرق المواطنون أعلام إسرائيل وتابوت عليه صور جنود الاحتلال المفقودين في غزة فيما وضع علم آخر على الأرض ليمر عليه المتظاهرون.

وحمل المتظاهرون علم فلسطين صوب الحدود فيما يشبه الاحتفال أمام اعين جنود الاحتلال.

وأدى المواطنون صلاة الجمعة في مخيمات العودة، وأكد خطيب الجمعة في غزة صادق قنديل، على حق الفلطسينيين الشرعي والتاريخي في العودة الى الارض التي هجروا منها.

ودعا قنديل ابناء الشعب الفلسطيني الى مواصلة التظاهر حتى الخامس عشر من مايو المقبل.