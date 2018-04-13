هايلي تتهم روسيا باستخدام "الفيتو" للدفاع عن الأسد وحماية نظامه



(مصراوي)

أعلنت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، نيكي هايلي، أن روسيا تجاهلت التهديد الحقيقي للأمن الدولي وهو استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، مؤكدة أن استخدام السلاح الكيماوي انتهاك مطلق للقانون الدولي، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت هايلي - في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - لا يجب أن نقف دون تحرك تجاه استخدام الأسلحة الكيماوية، موضحة أن التحرك الغربي في روسيا سيكون دفاعًا عن القوانين الدولية.

وتابعت هايلي، روسيا دافعت عن نظام الأسد واستخدامه المستمر للسلاح الكيماوي، واستخدمت الفيتو 12 مرة لحماية نظام الأسد، وعرقلت آلية التحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا.

وأضافت المندوبة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن سوريا، موضحة أن الرئيس بشار الأسد استعمل السلاح الكيماوي 50 مرة على الأقل، وبعض التقديرات تقول 200 مرة، مؤكدة أنه يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الكيماوي.