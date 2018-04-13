فرنسا تطالب بالرد الجماعي على هجوم "دوما"

(مصراوي)

طالب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فرنسوا ديلاتر، بالرد الجماعي على هجوم دوما الكيماوي المزعوم، بحسب "سكاي نيوز".

وقال ديلاتر في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الرئيس بشار الأسد استخدم السلاح الكيماوي بشكل منظم، ويجب منع استخدامه مجددًا، وتوجد إشارات قوية على تورط النظام السوري في الهجوم الكيماوي المزعوم في مدينة دوما السورية.

وأكد المندوب الفرنسي، أن النظام لم يدمر كل مخزونه من الأسلحة الكيماوية، وأنه يجب احترام معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، ويجب على الدول أن تتحرك في إطار البند السابع لوقف الهجمات الكيماوية، وأن حكومة بشار انتهكت كل القوانين وأصبحت تشكل خطرًا على المجتمع الدولي.

وطالب ديلاتر بتفعيل كل الآليات لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي، مؤكدًا أنه يدعم الحل السياسي في سوريا وتطبيق القرار رقم 2245.