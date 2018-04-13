مندوب روسيا في مجلس الأمن: الحكومة السورية طلبت وجودنا لمحاربة الإرهاب

مصراوي

أعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن وجود روسيا في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب، وأن التهديد بحملة عسكرية في سوريا يشكل خطرًا على الأمن الدولي، بحسب "سكاي نيوز".

وتابع نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التحرك العسكري لواشنطن في سوريا قد يقضي على كل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، محذرًا من تكرار سيناريوهات العراق وليبيا في سوريا.

وأكد المندوب الروسي، أن مزاعم استعمال الكيماوي في دوما غير مؤكدة، وأن الخبراء الروسيين لم يجدوا أي دليل على ذلك، متهمًا مخابرات أجنبية بالوقوف خلف مزاعم الهجوم الكيماوي في دوما.

وقال المندوب الروسي، إن بلاده تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وإن الأحداث في سوريا تشهد تطورًا خطيرًا وندعو الدول الفاعلة للتراجع عن الهاوية الخطيرة.