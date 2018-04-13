مندوب موسكو يحذر من تكرار سيناريوهات ليبيا والعراق في سوريا

القاهرة – (مصراوي):

حذّر المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، من تكرار سيناريوهات العراق وليبيا في سوريا، لافتًا إلى أن التهديد بحملة عسكرية أمريكية ضد سوريا يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وقال المندوب الروسي –في جلسة مجلس الامن الدولي بشأن سوريا- إن وجود روسيا في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب، وأن التحرك العسكري لواشنطن في سوريا قد يقضي على كل الجهود الدبلوماسية لحل أزمة سوريا.

وفيما يتعلق بمزاعم استعمال الكيماوي في دوما، قال إنها "غير مؤكدة وخبراؤنا لم يجدوا أي دليل على ذلك"، واتهم مخابرات أجنبية بالوقوف خلف تلك المزاعم.

واستطرد "قدمنا ضمانات لفريق التحقيق الدولي بمزاعم استخدام الكيماوي في دوما".