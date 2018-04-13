منظمة الأسلحة الكيميائية: نتائج تحقيق هجوم سوريا لن تكون سريعة

أمستردام - (د ب أ):

قال خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الجمعة، إنه لن تكون هناك نتائج سريعة للتحقيق في مزاعم هجوم بغاز سام في سورية.

ومن المؤكد أن يستمر التحقيق، الذي يجريه فريق من المنظمة الدولية في مدينة دوما، الواقعة إلى الشمال الشرقي من العاصمة السورية دمشق، عدة أيام. بعد ذلك، يمكن أن يستغرق التحليل المختبري للعينات أسبوعين آخرين، حسبما صرح الكيميائي الألماني رالف تراب لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يبدأ خبراء المنظمة، والتي تأخذ من لاهاى مقرا لها، في تحقيقاتهم اعتبارا من غدا السبت.