من الذي سيعاقب الأسد وبأي سلطة؟

(بي بي سي):

كتب الصحفي سيمون جينكينز، في صحيفة الجارديان، يقول ما هذا الذي نفعله؟ لم أسمع خبيرا واحدا حول سوريا يوضح كيف يمكن لقصف صاروخي أن يدفع قضية السلام قدما أو يطيح بديكتاتور؟ فالقصف سيدمر فقط المباني ويقتل الناس.

وأضاف قائلا ربما نقبل أن من قام بهجوم كيماوي طيارون سوريون رغم أن المتمردين يقتلون بعضهم لكسب التعاطف.

وتابع قائلا : "إننا لا نسمم شعبنا ولكننا نجد المبررات لقتل شعوب أخرى فتريزا ماي تقول إنه لابد من عقاب للهجوم الكيماوي، ولكن من الذي سيعاقب وبأي سلطة؟"

ومضى يقول إن عقاب القيادة السورية يجب أن يكون بعد نهاية الحرب وأي تدخل الآن سيؤجل هذه النهاية.