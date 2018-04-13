إصابة 30 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة

غزة - أ ش أ

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 30 مواطنا، أصيبوا بجروح مختلفة في قطاع غزة احداها حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ورفع الشبان الفلسطينيون المشاركون في مسيرة العودة الثالثة في قطاع غزة، أعلام فلسطين على طول الشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل.. كما أحرق المشاركون الأعلام الإسرائيلية منها، إلى جانب إحراق عشرات الإطارات.

وأفادت مصادر طبية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي استهدفوا خيمة المسعفين في خانيونس بقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة المسعفين بالاختناق بالغاز.

واستنكر الناطق باسم وزارة الصحة، في القطاع أشرف القدرة استهداف المستشفى الميداني بشكل مباشر بقنابل الغاز والذي أسفر عن إصابة 10 مسعفين من الطواقم الطبية.

وفي مخيم البريج جنوب القطاع، أكدت المصادر الطبية وقوع عدد من المصابين وإصابة 3 منهم خطيرة جراء إطلاق الاحتلال الرصاص المتفجر المحرم دوليا، وجار حصر الأعداد.

واحتشد الآلاف من الفلسطينيين الذين توافدوا بكثافة بعد صلاة الجمعة على نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية فيما قاموا بدهس الأعلام الإسرائيلية بالأقدام وتمزيقها وحرقها واستخدموا مكبرات الصوت لإبلاغ رسائل لجنود الاحتلال باللغة العبرية بأنه "ليس لكم مكان هنا وأن هذه أرضنا ولن نتركها ولن نرحل".

وكانت حشود جماهيرية زحفت منذ ساعات الصباح صوب المناطق الحدودية من رفح جنوبًا إلى بيت حانون شمالا في قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي باتجاه حشود من الفلسطينيين بزعم محاولة الاقتراب من الشريط الأمني الحدودي للقطاع واجتيازه.

وعلى مدار يومين متتالين، عكفت عدد من المطابع الورقية في قطاع غزة، على طباعة آلاف الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية، في إطار التجهيزات للجمعة الثالثة من مسيرات العودة وكسر الحصار.

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة الكبرى" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات إلى 33 شهيدًا على الأقل، إضافة لـ3088 مصابًا.