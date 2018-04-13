مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 39شخصا جراء انفجار شرقي الشرقاط

الشرقاط- (د ب أ):

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة مقتل 24 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح، إثر انفجار عبوتين ناسفتين داخل مقبرة شرقي الشرقاط، 280 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر إنه "في أثناء قيام مواطنين في قرية اسديرة شرقي قضاء الشرقاط يوم أمس بدفن جثامين أربعة من ذويهم قتلوا صباح أمس على أيدي عناصر داعش، انفجرت عبوتان ناسفتان في تجمع المواطنين، مما أدى إلى مقتل 24 منهم وإصابة 15 آخرين".

وأضاف انه "جرى إخلاء المقبرة ونقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج".

وكان المصدر أعلن مساء أمس أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين داخل مقبرة شرقي قضاء الشرقاط ،وأن العدد قابل للزيادة بسبب شدة إصابة بعض الجرحى.

وما زالت مناطق شمال محافظة صلاح الدين وجنوب الموصل تشهد هجمات تنفذها خلايا تنظيم داعش في هذه المناطق، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش عسكريا.