محكمة روسية: حجب تطبيق تلجرام إلى حين تقديمه مفاتيح التشفير

موسكو- (د ب أ):

سمحت محكمة روسية اليوم الجمعة لهيئة الرقابة على الاتصالات الروسية بحجب تطبيق التواصل "تلجرام" في البلاد، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

واستغرقت الجلسة التي لم يحضرها محامو التطبيق، أقل من نصف ساعة.

وقررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم "مفاتيح التشفير" إلى السلطات.

وكان جهاز الامن الاتحادي الروسي، الذي خلف جهاز المخابرات السوفيتية "كيه.جي.بي" قد طالب بالوصول إلى الرسائل، نظرا لان التطبيق يتم استخدامه لتنظيم أنشطة إرهابية.

وقالت السلطات إنه تم استخدام التطبيق في التخطيط لتفجير أحد قطارات المترو قبل عام في مدينة سان بطرسبورج، ثاني أكبر مدينة روسية.

وقتل أكثر من 12 شخصا في الهجوم، الذي يعتقد أن منفذه هو رجل محلي اعتنق الفكر المتطرف عن طريق إسلاميين لهم صلة بآسيا الوسطى.

يذكر أنه تم تأسيس تطبيق "تلجرام" من قبل رائد الاعمال الروسي بافل دوروف، الذي أسس أيضا شبكة "في.كيه" الاجتماعية المشهورة.

وقالت الشركة إن وصول الحكومة إلى الرسائل بدون أمر قضائي مباشر سينتهك قوانين حماية الخصوصية.

وذكرت هيئة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) بعد وقت قصير من صدور الحكم أنها ستنفذ القرار لحجب الخدمة.