روسيا تدرس فرض حظر على الواردات الأمريكية

موسكو- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية في روسيا، اليوم الجمعة، أن موسكو تدرس فرض حظر واسع النطاق على الواردات الامريكية، بما في ذلك حاسبات وبرمجيات أمريكية، في إطار سلسلة من العقوبات بين الدولتين.

وأعد مجلس النواب الروسي مسودة قانون للاجراءات، التي تشمل أيضا قيودا محتملة على الكحول والتبغ والادوية وغيرها من المنتجات الامريكية، بالاضافة إلى المزيد من القيود على عمل الأمريكيين في روسيا.

وتدهورت العلاقات بين أمريكا وروسيا مؤخرا لتصل إلى أسوأ مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وتتهم أمريكا روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، دعما للرئيس الحالي دونالد ترامب الذي أعرب عن إعجابه الشخصي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحذر ترامب هذا الاسبوع روسيا بالاستعداد لهجوم صاروخي أمريكي محتمل على سوريا، حليفة موسكو ردا على ما يزعم من هجوم كيميائي أودى بحياة مدنيين في منطقة تسيطر عليها المعارضة بالقرب من دمشق.