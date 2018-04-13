 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

القوات العراقية تعتقل 3من داعش في عمليات متفرقة

02:19 م الجمعة 13 أبريل 2018
القوات العراقية تعتقل 3من داعش في عمليات متفرقة

ارشيفية

بغداد- (د ب أ):

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني في العراق، العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة أن القوات العراقية اعتقلت 3 من تنظيم داعش في عمليات متفرقة شهدتها مناطق في العراق.

وقال رسول في تصريح صحفي "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات شرقي الأنبار تمكنت وفق معلومات استخباراتية من اعتقال اثنين من الإرهابيين".

واضاف رسول أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية عن نية أحد العناصر الإرهابية، يسكن محافظة نينوى منطقة الزنجيلي، التسلل إلى داخل العاصمة بغداد عبر طريق ديالى-بغداد، تشكل فريق عمل بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني/ مكتب الشعب"، مشيرا إلى انه "وبعد المتابعة تم إلقاء القبض على الإرهابي وقد اعترف بانتمائه لما يسمي (كتيبة الفرقان ) التابعة لعصابات داعش ، وتم تسليمه إلى جهاز الأمن الوطني".

وأوضح "تم العثور على كميات من العبوات الناسفة وصواريخ قاذفة واخرى كاتيوشا من مخلفات داعش".

ومازال تنظيم داعش ناشطا في العراق رغم اعلام رئيس الوزراءالعراقي حيدرالعبادي في شهر ديسمبر الماضي القضاء على التنظيم عسكريا في بلاده.

القوات العراقية داعش عمليات عسكرية العراق الإرهاب

الخبر التالى:

الإمارات: 300% نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي خلال 10 أعوام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان