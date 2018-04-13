الرئيس الإيطالي: "لا يوجد تقدم" في محادثات أزمة الحكومة

روما- (د ب أ):

ذكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الجمعة، أن المحادثات بشأن إنهاء أزمة الحكومة "لم تحقق تقدما"، وذلك بعد يومين من المحادثات مع القادة السياسيين.

وشدد ماتاريلاعلى الحاجة إلى منح البلاد قوة تنفيذية تعمل بشكل كامل، قائلا إنه سوف "ينتظر لأيام قليلة" وبعدها "سوف أجري تقييما بشأن كيفية الخروج من هذا المأزق".

وفي انتخابات الرابع من مارس، ظهر حزب حركة خمس نجوم وتكتل محافظ بقيادة حزب الرابطة اليميني المتطرف كأكبر قوى سياسية.

ولم يفز أي من الجانبين بأغلبية وهناك خلافات بشأن شروط تشكيل ائتلاف محتمل بينهما. ومن بين الشروط المعرقلة هي مطلب حركة خمس نجوم باستبعاد رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي ينتمي حزبه فورزا إيطاليا لتكتل الرابطة من أي اتفاق.

ورفض رئيس الرابطة ماتيو سالفيني استبعاد برلسكوني ولكنه أعرب أيضا عن نفاد الصبر من الوضع.

وقال سالفيني لراديو (آر إيه آي): "في حال استمرت فورزا إيطاليا وحركة خمس نجوم لشهر آخر في قول لا لبعضهما بعضا، فسوف يسأم الإيطاليون وسوف أسأم وما سنفعله هو التصويت مجددا".