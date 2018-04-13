لافروف: تقرير حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد فقط تركيبة "سم سكريبال"

القاهرة – (مصراوي):

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد فقط التركيبة الكيميائية للمادة، التي تسمم سيرجي سكريبال وابنته يوليا، مشيرًا إلى أن هذه المادة غير واردة في قائمة الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وأضاف لافروف، اليوم الجمعة: "قيل إن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكدون استنتاجات لندن حول التركيبة الكيميائية لهذه المادة، وبدأ سياسيون مثل بوريس جونسون مجددا بتشويه الحقائق، والتصريح بأن بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعني دعم كل استنتاجات بريطانيا دون استثناء".

وتابع لافروف: "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت فقط التركيبة الكيميائية للمادة، وفي الجزء السري، تستعرض المعادلة التفصيلية الطويلة لهذه المادة".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "لم ترد أي تسميات أدبية لهذه المادة، ويذكر فقط أنها ليست في قائمة المعاهدة".

واتهم الغرب دمشق، نهاية الأسبوع الماضي، باستخدامها الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية. ونفت موسكو المعلومات حول قيام الجيش السوري بإسقاط قنبلة الكلور على المدينة.