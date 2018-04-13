القبض على ثلاثة سوريين للاشتباه في صلتهم بالإرهاب في ألمانيا

زاربروكن- (د ب أ):

ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة سوريين في ولاية زارلاند غربي البلاد للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كوبلنتس ورئاسة الشرطة في ولاية زارلاند اليوم الجمعة أن وحدات شرطية خاصة ألقت القبض على السوريين الثلاثة (21 و23 و27 عامًا) في منطقة زارلويس أمس الخميس.

وبحسب البيانات، بدأ التحري عن الرجال الثلاثة، المقيمين في زارلويس، على نحو شامل منذ أكتوبر الماضي، إلا أن سلطات الأمن ليس لديها معلومات حاليا حول ما إذا كان الثلاثة خططوا لشن هجمات محددة في ألمانيا أو أوروبا.

ووفقا لبيانات المحققين، حاول أحد المشتبه بهم، 23 عامًا، تجنيد أفراد من ألمانيا عبر الإنترنت للقتال في الحرب السورية.

وينتمي المتهم إلى تنظيم "أحرار الشام"، المحسوب على التيار السلفي، والذي يسعى إلى تأسيس خلافة إسلامية في سوريا.

وبحسب البيانات، انضم المتهمان الآخران،21 و27 عامًا، في سوريا إلى تنظيم داعش.

وتصنف السلطات الألمانية المتهمين، 23 و21 عاما، على أنهما إسلاميان خطيران أمنيا؛ أي أنه ليس من المستبعد قيامهما بهجوم إرهابي.

ووصل المتهمون الثلاثة إلى ألمانيا كلاجئين عام 2015، وتقدموا بطلبات لجوء.

وبحسب البيانات، حرزت سلطات الأمن عددا كبيرا من الأدلة خلال القبض على المتهمين، من بينها هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة.

ولا تزال التحقيقات وتقييم الأدلة مستمر حتى الآن.

ولم تدل السلطات بمزيد من التفاصيل بسبب سير التحقيقات.

ومن المقرر عرض المتهمين الثلاثة، الصادر في حقهم أوامر اعتقال بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي، أمام محكمة مدينة كوبلنتس الألمانية في وقت لاحق اليوم.