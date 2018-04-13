مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتوجهون إلى دوما

(بي بي سي):

يتوجه فريق من المفتشين الدوليين للبحث عن أدلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على المدنيين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية التي كانت خاضعة للمعارضة المسلحة السورية.

وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن خبراءها سينتشرون في المنطقة السبت.

ونقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم حصلوا على عينات دم وبول لمصابين تكشف عن تعرضهم لغاز الكلور فضلا عن عامل أعصاب.