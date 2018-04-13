غزة: حشود فلسطينية تتجه نحو السياج الأمني

القاهرة- (مصراوي):

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمسيرات والمظاهرات السلمية التي انطلقت في على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة المحاصر، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت 30 مارس الماضي وتستمر للأسبوع الثالث على التوالي، حسب ما نقله موقع عرب 48.

وذكر الموقع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي باتجاه حشود من الفلسطينيين بزعم محاولة الاقتراب من الشريط الأمني الحدودي للقطاع و واجتيازه.

وعلى مدار يومين متتالين، أوضح الموقع أن عدد من المطابع الورقية عكفت في قطاع غزة، على طباعة آلاف الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية، في إطار التجهيزات للجمعة الثالثة من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأطلق النشطاء الفلسطينيون على هذه الجمعة، اليوم، اسم "جمعة رفع العلَم"، حيث ينتظرون بـ"فارغ الصبر" رفع آلاف الأعلام الفلسطينية في وجه الجيش الإسرائيلي، المتمركز على الجانب الآخر من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

في المقابل، من المقرر أن يحرق هؤلاء الثوار آلاف الأعلام الإسرائيلية، في تعبير منهم لـ"رفض الاعتراف بدولة إسرائيل".

وفي مخيم العودة المُقام على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل بين جنوبي قطاع غزة وإسرائيل، ينشغل عدد من النشطاء في غرس علم فلسطين، من ذوي الحجم الكبير، في مقدّمة المخيّم.