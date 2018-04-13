المفوضية الأوروبية: على فيسبوك "التعاون بالكامل" مع المحققين

(أ ف ب):

دعت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، فيسبوك إلى "التعاون الكامل" مع المحققين الأوروبيين، بعد فضيحة تتعلق بنقل البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" الخاصة.

وقالت المفوضة الأوروبية للمسائل القضائية فيرا جوروفا، بعد إجرائها حديثا "بنّاءً ومفتوحا" مع نائبة رئيس مجموعة فيسبوك شيريل ساندبرغ، إنّ "ما يقلقني خصوصا، هي معلومات المواطنين الأوروبيين الذين طاولتهم الفضيحة".

وبسبب تراكم الجدالات والانتقادات، قدّم فيسبوك في الأيام الأخيرة حججاً كثيرة لـ"أخطائه السابقة" ووعد بتحسين أدائه.

ويواجه فيسبوك خضة منذ فضيحة جمع "كامبريدج اناليتيكا" بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين من أجل إمالة كفة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016.

وأضافت جوروفا "لقد حضّيت فيسبوك على التعاون الكامل مع المحققين الأوروبيين"، مشيرة إلى أنها "نصَحَت" بأن يُوافق الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربرغ على دعوة من أجل أن يحضر أمام البرلمان الأوروبي لشرح الموقف.

واعتذر زاكربرغ، الثلاثاء الماضي، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في إطار هذه الفضيحة. وقال إن مجموعته "تعمل" مع المدعي العام الخاص روبرت مولر الذي يعتبر ان الانترنت ولا سيما "فيسبوك" شكلتا منصة لعملية دعائية واسعة النطاق مصدرها روسيا خلال الحملة الرئاسية الأمريكية في العام 2016.

وخلال مثوله الاول الذي كان يُنتظر بترقب شديد واجه زاكربرغ على مدى خمس ساعات اسئلة كثيرة طرحها اعضاء مجلس الشيوخ حول ادارته لمشكلة سوء استخدام منصته ولمسألة حماية البيانات الشخصية وصولا الى التلاعب السياسي.

في 6 أبريل، أقرّ الاتحاد الاوروبي بأن ما يصل الى 2,7 مليون شخص اوروبي ربما وقعوا ضحية فضيحة تسريب بيانات فيسبوك، مشيرا إلى أنه سيطلب مزيدا من الايضاحات من مسؤولي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.