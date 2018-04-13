ارتفاع حصيلة قتلى عاصفة قوية ضربت شمال الهند إلى 40 شخصا

نيودلهي- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الجمعة أن حصيلة قتلى العاصفة القوية التي ضربت شمال الهند هذا الاسبوع بلغت 40 على الأقل.

وضربت العاصفة ولايتي أوتار براديش وراجاسثان يوم الاربعاء الماضي، مخلفة سلسلة من الدمار، واقتلعت الاشجار وتسببت في انهيار المنازل.

وذكر مسؤولون أن الحصول على تأكيدات بشأن حصيلة الوفيات في المناطق النائية استغرق حتى وقت متأخر أمس الخميس.

وتوفي 26 شخصا في ولاية أوتار براديش، طبقا لما ذكره "تي.بي جوبتا" المسؤول بغرفة المراقبة المعنية بالاغاثة في الولاية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية إن 14 شخصا آخرين لقوا حتفهم في ولاية راجاسثان.

وأضاف جوبتا، هاتفيا من مدينة لوكناو "ترددت أنباء عن سقوط الكثير من القتلى في حوادث انهيار للمنازل وصواعق، ومن بين الضحايا العديد من الأطفال".

وأصيب حوالي 200 شخص من الولايتين.

ونفقت حوالي 200 رأس من الماشية أيضا في العاصفة التي ضربت الولاية، حسب جوبتا.

وضربت العاصفة الهند في بداية موسم الصيف، الذي يشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة في الكثير من الولايات.