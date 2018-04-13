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نهاية استخدام الأسود في سيرك بريطانيا

09:34 ص الجمعة 13 أبريل 2018
نهاية استخدام الأسود في سيرك بريطانيا

منعت السلطات البريطانية عائلة "تشيبرفيلد" من استخدام الاسود في السيرك، لتأتي الخطوة ضمن التزام الحكومة بمنع استخدام الحيوانات نهائياً بحلول عام 2020 .

جاء ذلك بعد استطلاع رأي للجمهور كانت نسبته 94.5 توافق علي منع استخدام الحيوانات البرية في السيرك، ولم يتبقي سوي سيركين فقط في انجلترا من لهم حق استخدام الحيويانات، لكن سيتم حظرهم فيما بعض أيضا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسحبت إدارة شئون البيئة الترخيص من سيرك عائلة "شيبرفيلد"، بعد تفتيش عام 2015 كشف عن مخالفات في اماكن إقامة الحيوانات، وضيق المساحة، ليتوقف طيلة عامين.

يذكر أن هناك اتجاه دولي لحظر استخدام الحيوانات البية بعد شغط من مناصري حقوق الحيوانات، فقد قررت اسكتلندا منذ عام حظر استخدامها في السيرك، بينما ويلز في طريقها للتنفيذ.

الأسود بريطانيا السلطات البريطانية السيرك

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