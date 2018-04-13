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المركز البريطاني لسلامة الطيران يعتذر لموسكو عن تفتيش إحدى طائراتها في لندن

09:32 ص الجمعة 13 أبريل 2018
المركز البريطاني لسلامة الطيران يعتذر لموسكو عن تفتيش إحدى طائراتها في لندن

وزير المواصلات الروسي مكسيم سوكولوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير المواصلات الروسي مكسيم سوكولوف اليوم الجمعة أن المركز البريطاني لسلامة الطيران المدني اعتذر عن تعرض طائرة ركاب روسية للتفتيش في مطار لندن مؤخرا وقدم التوضيح اللازم للجانب الروسي.

وقال سوكولوف، - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - " قدم الجانب البريطاني التفسير اللازم لنا، بل وحتى اعتذر على ما حدث".

يذكر أن وزارة المواصلات الروسية كانت قد أعلنت - أواخر الشهر الماضي - أن مركز تنسيق سلامة الطيران الروسي سيستفسر لدى لندن عن سبب تفتيش طائرة شركة "إيروفلوت" المدنية الروسية في العاصمة البريطانية. فيما أشار نائب وزير الداخلية البريطاني، بن والاس، إلى أن تفتيش الطائرة في مطار هيثرو تم في إطار الإجراءات المعتادة للحماية من الجريمة المنظمة.

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المركز البريطاني لسلامة الطيران موسكو لندن وزير المواصلات الروسي مكسيم سوكولوف

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