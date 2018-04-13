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السفارة الروسية لدى واشنطن: موسكو لا تمارس تغيير الأنظمة في الدول كما تفعل واشنطن

09:29 ص الجمعة 13 أبريل 2018
السفارة الروسية لدى واشنطن: موسكو لا تمارس تغيير الأنظمة في الدول كما تفعل واشنطن

واشنطن - (أ ش أ):

اعتبرت السفارة الروسية لدى واشنطن أن روسيا لا تمارس تغيير الأنظمة في الدول كما تفعل الولايات المتحدة التي وصلت إلى حد الكمال على هذا الصعيد.

وذكرت السفارة الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، أن واشنطن تحاول أن تلصق بالآخرين ما تقوم هي بتنفيذه في الدول الأخرى بذريعة "الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان".

وتابعت السفارة في مجال تعليقها على جلسات الاستماع في الكونجرس الأمريكي حول ترشيح مايك بومبيو لمنصب وزير الخارجية: أن "روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تنظم "الثورات" التي وصفتها بـ "المزيفة" هناك وذلك على عكس الولايات المتحدة التي باتت تتقن هذه التكنولوجيات إلى حد الكمال".

وكان المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد عزمه تشديد العقوبات ضد روسيا، وذلك خلال تقديم بومبيو رؤيته أمام المشرعين الأمريكيين لأهم محاور السياسة الخارجية الأمريكية خلال جلسة الاستماع في لجنة الشؤون الدولية لمجلس الشيوخ.

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السفارة الروسية بواشنطن موسكو روسيا الولايات المتحدة حقوق الإنسان الكونجرس

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