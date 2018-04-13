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السنغال وإسبانيا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

07:30 ص الجمعة 13 أبريل 2018
السنغال وإسبانيا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

دكار - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السنغالي سيدي كي كابا أمس الخميس في العاصمة السنغالية "دكار"، مع كاتب الدولة الإسباني للخارجية أندفونصو كاسترو، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت الإذاعة السنغالية عن المسؤول الإسباني قوله: "إن السنغال ستصبح أولوية للتعاون الإسباني في إفريقيا"، مضيفا أن السنغال تتقاسم مع إسبانيا قيم حقوق الإنسان، كما أنها دولة استيراتيجية مهمة في المنطقة وفي إفريقيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السنغالي أن بلاده تعمل على مواجهة الهجرة، مشيدا بالتعاون السنغالي الإسباني في مجالات الدفاع والأمن.

هذا المحتوى من

Asha
سيدي كي كابا السنغال إسبانيا دكار
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