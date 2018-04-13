موريتانيا تتسلم الدفعة الأولى من قوة التدخل ضد الجراد المهاجر

نواكشوط - (أ ش أ):

استلمت الحكومة الموريتانية أمس الخميس، الدفعة الأولى من قوة التدخل ضد الجراد المهاجر في المنطقة الغربية تشمل 11 سيارة دفع رباعي مجهزة بوسائل متعددة الاستخدام، وذلك بتمويل من هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وقال وكيل وزارة الزراعة الموريتانية أحمدو ولد أبوه إن هذه الدفعة تدخل في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم في شهر فبراير الماضي بين موريتانيا وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن هذه القوة ستدعم الفرق الفنية للاستكشاف عن آفة الجراد في موريتانيا وفي المنطقة الساحلية بشكل عام، كما سيتم توسيع هذه القوة لتصل إلى 26 سيارة.