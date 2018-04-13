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نصف مليار يورو لتشييد ميناء على نهر السنغال

06:00 ص الجمعة 13 أبريل 2018
نصف مليار يورو لتشييد ميناء على نهر السنغال

دكار - (أ ش أ):

أعلن أحمد أديان المفوض السامي لمنظمة (استثمار نهر السنغال) أمس الخميس في دكار تشييد ميناء نهري في مدينة (سينلوي)، المتاخمة لموريتانيا بتمويل يبلغ نصف مليار يورو.

وقال المسؤول الأول في المنظمة - التي تضم أربع دول إفريقية هي موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا - إن الميناء الجديد الذي سيدعم الملاحة في النهر سيكون من أكثر الموانئ الإفريقية تطورا.

وأضاف أن رؤساء الدول الأعضاء في منظمة (استثمار نهر السنغال) يولون أولوية للميناء المرتقب وأن يتم إنجازه في أقرب وقت من أجل تسريع التبادل التجاري بين بلدانهم.

هذا المحتوى من

Asha
السنغال أحمد أديان منظمة استثمار نهر السنغال مدينة سينلوي موريتانيا

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