نصف مليار يورو لتشييد ميناء على نهر السنغال

دكار - (أ ش أ):

أعلن أحمد أديان المفوض السامي لمنظمة (استثمار نهر السنغال) أمس الخميس في دكار تشييد ميناء نهري في مدينة (سينلوي)، المتاخمة لموريتانيا بتمويل يبلغ نصف مليار يورو.

وقال المسؤول الأول في المنظمة - التي تضم أربع دول إفريقية هي موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا - إن الميناء الجديد الذي سيدعم الملاحة في النهر سيكون من أكثر الموانئ الإفريقية تطورا.

وأضاف أن رؤساء الدول الأعضاء في منظمة (استثمار نهر السنغال) يولون أولوية للميناء المرتقب وأن يتم إنجازه في أقرب وقت من أجل تسريع التبادل التجاري بين بلدانهم.