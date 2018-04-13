كيف أحيت إسرائيل ذكري الهولوكوست ؟

( مصراوى )

أحيت إسرائيل ذكري محركة الهولوكوست أمس الخميس، والتي وقعت في أربعينيات القرن الماضي وراح ضحيتها نحو ستة ملايين من أبناء الديانة اليهودية كما يزعُم الإسرائيليون.

وأوقف الإسرائيليون حركة السير في الشوارع في العاشرة من صباح الامس، وتم إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات العامة، ليسود الصمت دقيقتين قبل أن تعلوا صافرات الإنذار تخليداً لأرواح ضحايا المحرقة بين عامي 1933 و1945.

وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية أفلاماً وثائقية عن المحرقة، فيما كان الحدث الأكبر في نصب "ياد فاشيم" في القدس، بمشاركة كبار مسؤولي وشخصيات البلاد، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل تحيي الذكرى في أبريل بينما تحييها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم في يناير، ويعيش في الاراضي المحتلة اليوم 215 ألف ناج من المحرقة بينهم 130 ألف امرأة و85 ألف رجل، بحسب الصحيفة.