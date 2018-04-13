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الاتحاد البرلماني العربي يدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية تجاه السعودية

01:55 ص الجمعة 13 أبريل 2018
الاتحاد البرلماني العربي يدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية تجاه السعودية

القاهرة - (أ ش أ):

أدان الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الاعتداءات المتكررة للميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، خاصة إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن الآمنة في المملكة، في تهديد واضح للأمن والاستقرار في ربوع المملكة.

وقال الاتحاد البرلماني العربي - في بيان مساء أمس الخميس - إنه يعتبر هذا العدوان السافر للميليشيات الحوثية على مدينة الرياض ومدينتي جيزان ونجران، اعتداء على كل مسعى لإحلال السلام والأمن في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتستعيد شرعيتها وعافيتها جراء الانقلاب الذي قامت به هذه الميليشيات ومن يساندها.

وأضاف الاتحاد أن هذا السلوك من قبل الميليشيات في مسار الأزمة يعد خروجا على كل ما من شأنه أن يحل الأزمة ويزيد في تعقيدها.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصديها لعدوان الميليشيات الحوثية الخارجة على الشرعية والقانون، حماية لأمنها وشعبها وأراضيها، معربا عن ثقته في قدرة المملكة على منع الاعتداء ورد الاعتداءات على أصحابها.

ودعا الاتحاد، الأمم المتحدة ودول العالم إلى إدانة هذه الاعتداءات والوقوف إلى جانب المملكة، ووضع حد للميليشيات الحوثية وداعميهم ليوقف عدوانهم على الشعب اليمني أولا وعلى الدول الأخرى ثانيا.

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الاتحاد البرلماني العربي الحوثيين مجلس النواب علي عبد العال

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