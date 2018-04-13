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الرئيس التشيكي : لا أعتقد في نشوب صراع عسكري بين روسيا وأمريكا بسبب سوريا

01:45 ص الجمعة 13 أبريل 2018
الرئيس التشيكي : لا أعتقد في نشوب صراع عسكري بين روسيا وأمريكا بسبب سوريا

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان

موسكو - (أ ش أ):

صرح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ، اليوم الخميس ، بأنه لا يعتقد بإمكانية نشوب صراع عسكري بين روسيا والولايات المتحدة بسبب سوريا.

وقال ميلوش ، في مقابلة أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، " فقط مختل عقليا يمكنه إطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا ، هذا الرجل المجنون قد يكون مجرد أي جنرال أمريكي أو روسي".

وفي هذا الصدد ، أعاد الرئيس التشيكي إلى الأذهان قصة أحد هؤلاء الجنرالات - وزير الدفاع الأمريكي جيمس فورستال الذي ، كما قال زيمان ، كان مرتعبا في السابق من إمكانية نشوب صراع محتمل مع الاتحاد السوفييتي لدرجة أنه دخل أولاً مستشفى المجانيين ، ثم ألقى بنفسه في مايو من عام 1949 من نافذة هذا المستشفى مع صرخة "الروس قادمون!".

هذا ، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تغريدة على حسابه الرسمي في (تويتر) ، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية ، داعيا روسيا للاستعداد لصدها ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

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تشيك روسيا أمريكا سوريا ترامب يحارب الأسد

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