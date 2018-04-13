 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

ترامب وماي يبحثان سبل التوصل لرد دولي على "استخدام الكيمياوي" بسوريا

01:00 ص الجمعة 13 أبريل 2018
ترامب وماي يبحثان سبل التوصل لرد دولي على "استخدام الكيمياوي" بسوريا

لندن - (أ ش أ):

بحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الخميس، سبل الخروج برد فعل دولي على "الهجوم الكيماوي" الذي حدث ببلدة دوما القريبة من دمشق السبت الماضي.

وذكرت الحكومة البريطانية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم - أن ماي وترامب اتفقا على ضرورة "ردع" الرئيس السوري بشار الأسد عن أي هجوم جديد بالأسلحة الكيميائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أنهى اجتماعا - في وقت سابق اليوم - مع فريقه الأمني لبحث الخيارات في سوريا، دون التوصل إلى خيارات محددة.

هذا المحتوى من

Asha
ترامب ترامب يحارب الأسد تيريزا ماي

الخبر التالى:

3 رجال اعترفوا بتقديم دعم مادي لـ "أنور العولقي" أحد قيادات تنظيم "القاعدة "
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان