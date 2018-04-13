دبلوماسي ليبي لـ"العربية": الحالة الصحية لخليفة حفتر حرجة جدًا

(مصراوي)

نقلت قناة العربية السعودية عن دبلوماسي بالقنصلية الليبية في فرنسا، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في حالة صحية حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية مفاجئة.

وأضافت القناة الجمعة، أن الدبلوماسي الذي رفض ذكر اسمه، أشار إلى أن حفتر يرقد في إحدى مستشفيات باريس و"شهدت حالته تحسنًا طفيفًا لكنها لاتزال حرجة جدًا".

وقال أيضًأ إن قائد الجيش الليبي "لم يبتعد بعد عن دائرة الخطر".

وشهدت الساعات الماضية تضاربًا في الانباء حول الحالة الصحيفة لخليفة حفتر صاحب 74 عامًا، حيث تنفي السلطات في شرق ليبيا تحت قيادة حفتر أن حالته الصحية حرجة، فيما تحدثت صحيفة لوموند عن خطورة الوضع الصحي لقائد الجيش الليبي والتي أسفرت عن نقله إلى باريس للعلاج.

وكانت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"ريبوبليكا" الإيطالية نقلتا عن مصادر ليبية أن حفتر تعرض إلى جلطة دماغية، إلا أن مسؤولا ليبيا رفض التعليق على هذه التقارير لوكالة الأنباء الألمانية، ووصفها بأنها مجرد "تفاهة وتهريج تختلقه وتعيد نشره وسائل الاعلام الليبية المرئية والمقروءة الممولة قطريا وبأنها لا تستحق الالتفات لها من الأساس".

كما نفي المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، الأربعاء، الأخبار المتداولة عن الوضع الصحي لحفتر.

وقال المسماري ": لا صحة للأخبار المتداولة حول الوضع الصحي لسيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. والمشير بحالة صحية ممتازة ويتابع المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار"، بحسب موقع اخبار ليبيا.