"إف بي آي" يضع تاجر مخدرات مكسيكي على قائمة المطلوبين العشرة الأوائل

مكسيكو سيتي - (أ ش أ)

وضعت السلطات الأمريكية اليوم الخميس تاجر المخدرات المكسيكي الشهير "رافائيل كارو كوينتيرو" على قائمة المطلوبين العشرة الأوائل لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي".

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن ذلك يأتي في أعقاب اتهام كوينتيرو ، المتهم بقتل موظف فيدرالي أمريكي عام 1985، بالاستمرار في القيام بأنشطة إجرامية تتعلق بتجارة المخدرات، مضيفة أن الحكومة تعرض 20 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه.

وأشارت يورونيوز إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا اليوم الخميس عن اعتقادهم بأن كوينتيرو لايزال عضواً نشطاً في "كارتل سينالوا" الشهير بتجارة المخدرات حول العالم.

وأدين كوينتيرو سابقاً في عملية قتل موظف أمريكي وحكم عليه بالسجن 28 عاماً في المكسيك ، إلا أنه أطلق سراحه عام 2013.