البيت الأبيض: ترامب أنهى اجتماعه حول سوريا دون التوصل إلى قرار نهائي

(مصراوي)

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى اجتماعه اليوم الخميس، مع مجلس الأمن القومي حول سوريا، دون التوصل إلى اتخاذ قرار نهائي.

وتابع بيان البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تواصل تقييم المعلومات والتنسيق مع حلفائها.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن ترامب سيجري اتصالات اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

يُذكر أن ترامب اجتمع اليوم الخميس لبحث اتخاذ قرار مناسب بالرد على الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، السبت الماضي.