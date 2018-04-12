حرس السواحل الليبي: إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي شمال الزاوية

طرابلس (د ب أ)

تمكن زورق تابع لحرس السواحل الليبي (الزورق راس اجدير) مساء اليوم الخميس، من إنقاذ 137مهاجرًا غير قانوني بينهم 19 امرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين في محاولة لعبور البحر المتوسط إلى سواحل إيطاليا.

وأفاد مكتب الإعلام بحرس السواحل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وضمنهم مصريان وسوري، تم إنقاذهم جميعا شمال مدينة الزاوية نحو 40 كيلومترا غرب طرابلس.

وجرى نقل كل المهاجرين في وقت متأخر من مساء اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي قام لاحقا بنقلهم الى مركز إيواء طريق السكة وسط طرابلس.