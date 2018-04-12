البرلمان الأوروبي يقرر عقد جلسة استماع لرئيس فيسبوك

بروكسل (د ب أ)

أيد البرلمان الأوروبي استدعاء رئيس موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مارك زوكربرج، للإدلاء بأقواله أمامه في قضية فضيحة تسريب بيانات المشتركين بالموقع في وقت سابق.

وأوضح جان فيليب ألبرشت، عضو حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي، أن رؤساء جميع الكتل البرلمانية، أعربوا اليوم الخميس عن دعمهم لمبادرة تقدم بها هو شخصيا بالتعاون مع زميله بالحزب سفين جيجولد تنص على استدعاء زوكربرج إلى مقر البرلمان الأوروبي لاستجوابه.

وطالب النائبان في خطاب مفتوح إلى رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني بدعوة زوكربرج للمثول أمام عدة لجان مختلفة من لجان البرلمان.

كان زوكربرج 33 عامًا، مثل خلال يومين متتاليين من الأسبوع الماضي لساعات طويلة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي ليرد على استفساراتهم.

وقال ألبرشت: "يبين الدعم الكبير من جميع الكتل للاقتراح كيف يأخذ البرلمان الأوروبي الوضع بجدية، وزوكربرج يجب أن يمثل الآن أمام نواب أوروبا ليحافظ على مصداقيته."

كان رئيس البرلمان الأوروبي تاجاني أرسل دعوة مكتوبة لزوكربرج في مارس الماضي، للمجيء إلى البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم تاجاني إن الدعوة لم ترفض حتى الآن، مشيرة إلى أن تجديد الدعوة يمنح الرسالة التي بعثت قبل ثلاثة أسابيع نوعا من التأكيد.

كان تاجاني نفسه كتب على موقع تويتر للرسائل القصيرة: "نحن على ثقة بأن السيد زوكربرج سيكون مستعدا أيضا للإجابة على أسئلتنا وليبين أنه يشعر أيضا بالالتزام تجاه المواطنين الأوروبيين".

كانت فيرا يوروفا منسقة الشؤون القانونية بالاتحاد الأوروبي اتصلت هاتفيا مساء اليوم الخميس بالمديرة التنفيذية لموقع فيسبوك شيرلي ساندبرج بخصوص فضيحة البيانات، التي أحاطت بفيسبوك وشركة كامبريدج أناليتيكا، وذكرت في أعقاب المكالمة أنه أعربت عن الرغبة في مجيء زوكربرج إلى برلمان الاتحاد الأوروبي.

كانت يوروفا ذكرت أن اعتراف رئيس موقع فيسبوك مارك زوكربرج، بأن فيسبوك لم يتحمل المسؤولية الكافية عن الفضائح المتعلقة بالخصوصية، أمر جيد، غير أنه ما زال يتعين عليه أن يمثل أمام البرلمان الأوروبي .

وأدلى زوكربرج بشهادته في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الثلاثاء، ومثل أمام لجنة أخرى بالمجلس أمس الأربعاء. وتعرضت شركة فيسبوك لانتقادات شديدة فيما يتعلق بفضيحة خصوصية البيانات، فضلاً عن الادعاءات القائلة بأن مجموعات روسية كانت تسعى للتدخل في الانتخابات أساءت استخدام منصاتها.

وكانت شركة فيسبوك اعترفت بأن المعلومات الخاصة بما يصل الى 87 مليون مستخدم ربما تكون قد تعرضت للمشاركة بطريقة غير قانونية مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، التي استخدمت المعلومات لدعم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، بالإضافة إلى مساعدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في ذات العام.

وقالت منسقة الشؤون القانونية للصحفيين أمس الأربعاء "إن لم تخني الذاكرة، فإن السيد زوكربرج قال إنهم لم يتحملوا المسؤولية كما ينبغي. وكنت سعيدة للغاية بسماع ذلك".

وأضافت: "أعتقد أنه من المناسب دعوة السيد زوكربرج إلى أوروبا"، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون لدى أعضاء البرلمان الأوروبي فرصة لاستجوابه.

كان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بما فيهم رئيس البرلمان أنطونيو تاجاني، دعوا إلى مثول زوكربرج أمام الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

ورحبت يوروفا بتعهد زوكربرج بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البيانات على عمليات الشركة العالمية، مضيفة أن هذا هو أفضل إعلان ممكن عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.